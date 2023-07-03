Производитель водки "Хортица" объявлен в розыск за помощь ВСУ

Следственный комитет России объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка - основателя холдинга Global Spirits. Его обвиняют в "финансировании терроризма".

Следственный комитет утверждает, что Черняк вместе с неназванными соучастниками в 2022 году перевёл более 500 миллионов рублей в помощь вооружённым силам Украины "для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению СК, в 2023 году он отправил ВСУ "товары, предназначенные для ведения боевых действий", на сумму свыше 90 миллионов рублей.

Также в понедельник Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел дело о мерах пресечения для двух бизнесменов, связанных с Global Spirits: владельца ликёро-водочного завода "Родник и К" и компании "Русский север" Александра Беспалова, и генерального директора "Родник и К" Андрея Лазутина. Их обвиняют в даче взятки. При этом Следственный комитет, не называя имён, указывает, что оба связаны с Черняком и его бизнесом. Решением суда Александр Беспалов взят под стражу, Андрею Лазутину назначен запрет определённых действий.

"Родник и К" и "Русский север" ранее входили в холдинг Global Spirits. Издание "Медуза" называет Беспалова и Лазутина доверенными лицами Черняка.