Владимир Мау уволен с должности ректора РАНХиГС

Владимир Мау освобожден от должности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Распоряжение об увольнении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В начале ноября появились сообщения о том, что Мау покинул Россию и улетел в Израиль, однако в РАНХиГС сообщили, что ректор отправился в обычный плановый отпуск. 18 января РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что Владимир Мау до сих пор не вернулся в Россию.

В октябре в отношении Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.

Ранее МВД утверждало, что ректор был причастен к мошенничеству в особо крупном размере в составе организованной группы. Преследование велось в рамках того же дела, по которому проходят бывший замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев, сотрудничавший также с РАНХиГС. Мау, в частности, вменяли в вину фиктивное трудоустройство сотрудников вуза.



Владимир Мау работал в должности ректора с 2002 года — первоначально возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 году была присоединена Академия госслужбы при президенте и еще 12 других федеральных образовательных учреждений.

Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров, проректор вуза и директор Высшей школы государственного управления, так называемой "школы губернаторов". Комиссаров также возглавляет АНО "Россия — страна возможностей".