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Юлию Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса "иноагента"

Юлия Галямина

Политика Юлию Галямину уволили с должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС из-за статуса "иноагента". Об этом она написала в фейсбуке, приложив фотографию уведомления об увольнении.

В документе говорится, что Галямину увольняют в соответствии с законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влияниям". Он запрещает "иноагентам" осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Галямина отметила, что это может быть первым случаем увольнения "иноагента" после принятия нового закона.

"Очевидно, что присвоение мне этого статуса влечет для меня, кроме всего прочего, ещё и нарушение моих трудовых прав. Потому что я преподаватель. А преподавать теперь мне нельзя", – написала Галямина.

  • 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел новые запреты для "иностранных агентов". Помимо прочего "иноагентам" запретили выступать организаторами митингов и иных массовых мероприятий, также они не смогут заниматься наблюдением на выборах.

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