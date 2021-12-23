Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в московском Манеже

Президент России Владимир Путин сегодня ответит на вопросы журналистов во время большой ежегодной пресс-конференции. В этом году мероприятие пройдёт в очном формате в московском Манеже.

Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи из-за пандемии COVID-19 и была частично совмещена с отменённой летом "прямой линией", в ходе которой президент общается с россиянами.

В этом году на пресс-конференцию Путина не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них из регионов. Среди аккредитованных также журналисты Радио Свобода, телеканала "Дождь" и "Медузы", признанных СМИ-"иноагентами", украинский журналист, шеф-корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре сообщали СМИ.

В то же время журналистов "Новой газеты" и издания Readovka не пригласили, объяснив это "ограничениями Роспотребнадзора". "Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И да, оказались те, кого мы не смогли взять", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед мероприятием журналисты сдадут три ПЦР-теста на коронавирус.

На пресс-конференции Путин, как ожидается, подведет итоги 2021 года и остановится на международной повестке. "Таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", – сказал Песков.

Владимир Путин ежегодно с 2001 года проводит две большие пресс-конференции в прямом эфире – летом он общается с россиянами в формате "прямой линии", а в конце года – с журналистами.