Путин уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении

Президент России Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Об этом сообщило РИА Новости.

Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.

Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался "образно". Новых комментариев Пескова пока нет.

Уже известно, что Путин не приедет на саммит ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.

Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о "Спутнике V"). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.

Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.

Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается.

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