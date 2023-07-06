Владимир Зеленский находится с визитом в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию. Это его первый приезд в страну в качестве главы государства.

"Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - говорится в сообщении Владимира Зеленского в телеграм-канале. Среди тем, которые предстоит обсудить, он перечислил оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, предстоящий на будущей неделе в Вильнюсе саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация предложенной ранее украинским лидером формулы мира.

На сайте Болгарской службы Радио Свобода отмечается, что сейчас в парламенте Болгарии идёт обсуждение проекта решения, которое позволит правительству вести переговоры с Украиной о продаже оборудования для АЭС "Белене" на берегу Дуная, на севере страны. Также идет голосование по декларации, которой София выражает поддержку членству Украины в НАТО после окончания полномасштабного российского вторжения.

Неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский посетит Софию появилась во вторник в СМИ. В четверг утром премьер-министр Денков подтвердил, что украинский президент едет с визитом в Болгарию. Визит проходит на фоне отправки новой военной помощи Украине. Правительство Николая Денкова приняло решение об этом через несколько недель после вступления в должность.

Президент Румен Радев и назначенные им временные правительства, руководившие Болгарией с середины 2022-го года до июня нынешнего, выступали против отправки военной помощи Киеву. Поддержку Киеву оружием и боеприпасами Радев назвал подстрекательством к войне. Однако кабинет направил военную помощь в соответствии с решением парламента от декабря 2022 года, отмечает Болгарская служба RFE/RL.