Владимир Зеленский находится с визитом в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию. Это его первый приезд в страну в качестве главы государства.
"Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - говорится в сообщении Владимира Зеленского в телеграм-канале. Среди тем, которые предстоит обсудить, он перечислил оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, предстоящий на будущей неделе в Вильнюсе саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация предложенной ранее украинским лидером формулы мира.
На сайте Болгарской службы Радио Свобода отмечается, что сейчас в парламенте Болгарии идёт обсуждение проекта решения, которое позволит правительству вести переговоры с Украиной о продаже оборудования для АЭС "Белене" на берегу Дуная, на севере страны. Также идет голосование по декларации, которой София выражает поддержку членству Украины в НАТО после окончания полномасштабного российского вторжения.
Неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский посетит Софию появилась во вторник в СМИ. В четверг утром премьер-министр Денков подтвердил, что украинский президент едет с визитом в Болгарию. Визит проходит на фоне отправки новой военной помощи Украине. Правительство Николая Денкова приняло решение об этом через несколько недель после вступления в должность.
Президент Румен Радев и назначенные им временные правительства, руководившие Болгарией с середины 2022-го года до июня нынешнего, выступали против отправки военной помощи Киеву. Поддержку Киеву оружием и боеприпасами Радев назвал подстрекательством к войне. Однако кабинет направил военную помощь в соответствии с решением парламента от декабря 2022 года, отмечает Болгарская служба RFE/RL.
- В декабре 2022 года, анонсируя формулу мира, президент Владимир Зеленский отметил, что в ней десять пунктов. "От ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех содержащихся на территории России военнопленных и депортированных. Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира. Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – заявил президент Украины.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.