Параллельные миры. Ярослав Шимов – о посредниках и переговорах

Бразилия, Ватикан, Венгрия, Индонезия, Китай, Турция и целая группа стран Африки во главе с Южно-Африканской Республикой. Никого не забыл? Это список тех, кто пытался или пытается предложить свои услуги в качестве посредников для налаживания мирных переговоров и прекращения войны между Россией и Украиной. "Блаженны миротворцы"? Несомненно, но есть два момента, заставляющие скептически смотреть на их усилия. Первый – мотивы самих посредников, второй и более важный – цель их стараний: понимают ли они и вообще кто-либо сейчас, какого мира можно добиться и как?

Сразу вынесу за скобки папу Франциска и его миротворческие заявления и усилия. И не потому, что согласен с циничным вопросом, приписываемым Сталину, о том, "сколько дивизий у папы римского"? Просто политическое и духовное влияние Римско-католической церкви в России и Украине явно не так велико, чтобы её вмешательство заставило замолчать пушки. Да и история не внушает оптимизма: миротворческие усилия Ватикана ни в Первую, ни во Вторую мировую войну успехом не увенчались. Зато тогдашние папы Бенедикт XV и Пий XII услышали о себе немало нелестного от воюющих сторон: каждая из них подозревала понтифика в потворствовании её врагам. То же происходит и с нынешним папой. Для Москвы он, как ни крути, представитель западной церкви, вдобавок нелестно отзывавшийся о верном слуге Кремля патриархе Кирилле. А в Украине не могут простить Франциску некоторые высказывания, в которых видят симпатии к России.

Что до остальных посредников, то ими движут прежде всего собственные политические и экономические интересы. Это не значит, что политики из Африки или Азии неискренне призывают к миру: они хотят мира как раз потому, что он им выгоден. Вывоз зерна из Украины уже почти год во многом зависит от соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН. Оно всё это время висит на волоске: Кремль то и дело угрожает выйти из этого договора. Накануне российского вторжения в Украину, в 2021 году, украинская пшеница составляла 25% зернового импорта Индонезии. Неудивительно, что именно далёкая от зоны конфликта Индонезия недавно представила свой план прекращения войны. В Киеве эту инициативу, однако, с признательностью отклонили: в плане ничего не говорится о выводе российских войск из оккупированных регионов Украины. А это для украинской стороны является непременным условием любых мирных переговоров.

То же можно сказать и о сформулированном в предельно общих выражениях китайском мирном плане. Интерес Пекина как потенциального посредника скорее политический. Китай давно стал державой глобального значения и, хоть и поддерживает Россию, не прочь лишний раз продемонстрировать свою заметную роль в мировой дипломатии, тем более что недавно Пекину это неплохо удалось при урегулировании отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Свои задачи, связанные в том числе и с внутренней политикой, есть и у откровенно пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, и у президента Бразилии Лулы да Силвы, и у лидера Турции Реджепа Эрдогана. Все они в разное время предлагали свои услуги в налаживании переговоров между Москвой и Киевом, а Эрдоган такие переговоры, правда, неудачные, в прошлом году даже организовал. Путин теперь утверждает, что тогда Москва и Киев якобы почти обо всем договорились, но потом злокозненное украинское руководство и "его хозяева" дали задний ход.

Украина отвергает любой итог войны, кроме полного освобождения своей территории, для России же именно это и неприемлемо

Ни один из планов потенциальных миротворцев не требует от России полного вывода войск из оккупированных областей Украины. Этого, однако, добивается Киев (такое требование лежит в основе "формулы мира", представленной прошлой осенью Владимиром Зеленским) и его западные союзники. Кремль, очевидно, толкует это условие как синоним своего военного поражения. А поражения Владимиру Путину могут и не простить: как показала, например, недавняя подборка высказываний российских граждан, опубликованная "Медузой", такого исхода не хотят и боятся даже многие россияне, отрицательно или скептически относящиеся к развязанной их властями агрессии. В итоге представления возможных посредников о мире повисают в воздухе: Украина отвергает любой итог войны, кроме полного освобождения своей территории, а для России именно это и неприемлемо.

Причина – противоположное толкование характера нынешней войны. Для подавляющего большинства украинцев она началась как война оборонительная, переросшая в освободительную. В победе в этой войне, хоть, может быть, и нескорой, украинцы не сомневаются. Сложнее с россиянами, хотя в сегодняшних условиях можно составить лишь отрывочное представление об их реальных взглядах. Ясно, что те, кто верит официальной пропаганде, вслед за ней считают происходящее войной оборонительной: мол, если бы Путин не ударил первым, то НАТО укрепило бы Украину настолько, что в итоге они совместными силами напали бы на Россию. А среди тех, кто не слишком верит телевизору, всё более распространенной становится угрюмая лояльность: раз уж ввязались, надо воевать до конца, иначе будет только хуже.

Как написал мне недавно один мой старый товарищ, живущий в Москве, возникли "параллельные миры", в которых одни и те же события воспринимаются и толкуются прямо противоположным образом. Похоже, он прав, но эти миры стоят на принципиально разных фундаментах. Мир противников войны (как тех, что остались в России, так и тех, кто находится за ее пределами) исходит из факта: 24 февраля 2022 года Россия совершила по отношению к соседней стране акт агрессии – уже второй, начиная с 2014 года, но на этот раз куда более жестокий. Мир сторонников войны исходит из допущения, доказать которое невозможно: не начни Россия агрессию, она в скором времени якобы сама стала бы жертвой нападения. Мир "угрюмых лоялистов" добавляет своё допущение: если Россия проиграет, ее жителей ждут различные унижения, хаос, нищета и прочие беды.

Точек пересечения между теми, кто против войны и за поражение агрессора, и теми, кто "за" или "вынужденно за" войну, не наблюдается. Именно поэтому усилия миротворцев, чем бы они ни руководствовались, обречены на провал. Ведь договариваться о чем-либо могут лишь стороны, чьи системы понятий хотя бы отчасти пересекаются. Тупик? Вроде бы да, если бы не одно но: никто не сказал, что взгляды описанных групп никогда не изменятся и их миры обречены оставаться параллельными. Всячески поддерживая Украину и сочувствуя ей, противникам войны, а главное, западным и украинским политикам следовало бы почаще говорить о том, чтó конкретно, по их представлениям, может ждать Россию и её отношения с соседями и демократическим миром, когда наступит мир, и стоит ли российским гражданам так уж бояться этого будущего и поддерживать своего правителя в продолжении агрессии. Может, это подтолкнуло бы к каким-то решениям и действиям ту часть российской элиты, которая не слишком довольна происходящим в последние 16 месяцев. Но, даже если российские элиты не шелохнутся, никто из них потом не сможет сказать: мы, мол, не знали, чего ожидать, и у нас не было иного выхода, кроме как сплотиться вокруг Путина.

В январе 1918-го, на четвертом году Первой мировой войны, президент США Вудро Вильсон выступил со своими "14 пунктами". Они формулировали представления Вашингтона и его союзников о целях войны и возможном послевоенном устройстве Европы. Вероятно, это не лучший пример: пункты Вильсона частично легли в основу Версальской системы, которая давно признана историками несправедливой и отчасти способствовавшей тому, что нацисты развязали Вторую мировую. Но сам подход Вильсона – ясно сформулировать политические цели войны – трудно не признать правомерным. Такой формулировки, более широкой, чем просто "победа ВСУ", сейчас не хватает. Между тем именно она могла бы помочь параллельным вселенным пересечься в каких-то точках. Или хотя бы в одной – под названием "мир".

Ярослав Шимов – журналист и историк, международный обозреватель Радио Свобода

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