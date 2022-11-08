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Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы

Президент Украины Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы, которую ежегодно присуждает "Национальный конституционный центр". Это некоммерческая организация, базирующаяся в Филадельфии. Её награда присуждается лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе.

В обращении Зеленского, которое было записано в этой связи, украинский президент призвал американцев продолжать поддерживать его страну в условиях российского военного вторжения. "Призываю вас сохранять непоколебимое единство, как сейчас, до того самого дня, когда мы все услышим те важные слова, о которых мечтали. Пока мы не услышим, что мир наконец восстановлен. Демократии не должны останавливаться на пути к победе", - сказал Зеленский.

Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов во многих штатах. Согласно прогнозам, члены Республиканской партии могут получить контроль над одной, а, возможно, и двумя палатами парламента.

Небольшая, но весьма заметная часть республиканцев высказывала опасения относительно объема и продолжительности американской помощи Украине. Русская служба "Би-би-си" упоминает влиятельное крыло во главе с экс-президентом Дональдом Трампом, которое выступает против поддержки Украины в тех масштабах, которые наблюдались до сих пор.

В администрации президента-демократа Джо Байдена тем не менее настаивают, что Украину в Соединённых Штатах поддерживают обе партии.

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