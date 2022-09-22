Зеленский призвал россиян протестовать, бежать или сдаваться

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по итогам 211-го дня войны прокомментировал объявленную в России мобилизацию и обратился к россиянам. Видеозапись опубликована в ютуб-канале офиса украинского президента.

Обращаясь к россиянам, Зеленский говорил по-русски. Президент Украины заявил, что объявление мобилизации в России - это "откровенное признание, что кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась". По его словам, теперь война против Украины для большинства россиян происходит не по телевидению или в интернете, а зашла в каждый дом.

"Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора", - заявил президент Украины. Зеленский призвал россиян протестовать, бороться, убегать или сдаваться в украинский плен, чтобы выжить.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".

После этого в десятках городов России прошли протестные митинги против мобилизации. На них были задержаны свыше тысячи человек.

На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. Скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией. Также сообщается, что билеты на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Турцию, Армению и Азербайджан закончились. Россияне уезжают из страны, чтобы избежать повестки в военкомат.

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