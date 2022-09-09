Жители улицы Героя России Кутузова во Владимире подали в суд на местный Совет депутатов. В начале июля он принял решение о присвоения улице такого названия в честь генерал-лейтенанта, погибшего на войне в Украине. Владимирцы требуют отменить решение и вернуть улице прежнее название – Парижской коммуны. Об этом сообщает канал "Зебра ТВ".

Авторы иска утверждают, что веских оснований менять название улицы, которому больше 80 лет, у местных властей не было. Кроме того, говорится в иске, депутаты проигнорировали мнение населения и нарушили законы, что может свидетельствовать о признаках самоуправства.

Истцы указывают, что владимирский горсовет принял решение по вопросу, который не относится к его компетенции. Согласно уставу Владимира, местные депутаты могут изменять названия только тех топонимических объектов, которые "не относятся к территориям проживания граждан". Улица, на которой живёт более 180 человек, таковой считаться не может.

Также, отмечают авторы иска, при переименовании депутаты не учли мнение жителей улицы, чем нарушили законы всех уровней, вплоть до Конституции России. В обращении говорится, что в день, когда горсовет принимал решение об изменении названия улицы, жителей на заседание не пустили, что противоречит регламенту владимирского горсовета и федеральному законодательству.

Административный иск к Совету депутатов города Владимира подписали 49 жителей улицы. Ранее они обращались с требованием отменить переименование улицы в честь погибшего на войне в Украине земляка, в прокуратуру и к главе региона.