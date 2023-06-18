Владимиру Кара-Мурзе перестали передавать письма в СИЗО 

Осуждённому в России на 25 лет лишения свободы оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, который находится в данный момент в московском следственном изоляторе №5, перестали передавать письма, отправленные через электронный сервис "ФСИН-Письмо". Сообщение об этом от лица политика появилось в его телеграм-канале.
По словам Кара-Мурзы, на прошлой неделе ему принесли пачку пустых бланков для ответов: так происходит, когда сами письма не проходят тюремную цензуру. Позже оппозиционеру пришло уведомления о том, что цензуру не прошли и его ответы, в том числе в письмах родственникам.
Кара-Мурза предполагает, что сотрудникам изолятора дали "команду сверху", поскольку никаких законных оснований для цензуры его писем нет.
Ранее супруга политика, Евгения Кара-Мурза, заявила, что российские власти подвергают её мужа психологическим пыткам, в течение года отказывая ему в свиданиях с детьми.
- В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии, признав его виновным в госизмене, осуществлении деятельности "нежелательной организации" и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер не признал вину, назвав своё преследования политически мотивированным. Коллеги Кара-Мурзы считают, что уголовные дела против него - это месть Кремля за его общественную деятельность. В частности оппозиционер был одним из тех, кто добился принятия "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
- Совет Европы призвал Кремль освободить Кара-Мурзу. В начале июня Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан России, которые принимали участие в процессе против политика. Среди них - замминистра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об "иностранных агентах", судьи и начальник СИЗО №5.
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