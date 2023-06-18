Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Владимиру Кара-Мурзе перестали передавать письма в СИЗО 

Владимир Кара-Мурза 

Осуждённому в России на 25 лет лишения свободы оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, который находится в данный момент в московском следственном изоляторе №5, перестали передавать письма, отправленные через электронный сервис "ФСИН-Письмо". Сообщение об этом от лица политика появилось в его телеграм-канале.

По словам Кара-Мурзы, на прошлой неделе ему принесли пачку пустых бланков для ответов: так происходит, когда сами письма не проходят тюремную цензуру. Позже оппозиционеру пришло уведомления о том, что цензуру не прошли и его ответы, в том числе в письмах родственникам.

Кара-Мурза предполагает, что сотрудникам изолятора дали "команду сверху", поскольку никаких законных оснований для цензуры его писем нет.

Ранее супруга политика, Евгения Кара-Мурза, заявила, что российские власти подвергают её мужа психологическим пыткам, в течение года отказывая ему в свиданиях с детьми.

  • В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии, признав его виновным в госизмене, осуществлении деятельности "нежелательной организации" и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер не признал вину, назвав своё преследования политически мотивированным. Коллеги Кара-Мурзы считают, что уголовные дела против него - это месть Кремля за его общественную деятельность. В частности оппозиционер был одним из тех, кто добился принятия "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
  • Совет Европы призвал Кремль освободить Кара-Мурзу. В начале июня Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан России, которые принимали участие в процессе против политика. Среди них - замминистра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об "иностранных агентах", судьи и начальник СИЗО №5.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG