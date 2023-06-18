Владимиру Кара-Мурзе перестали передавать письма в СИЗО 

Осуждённому в России на 25 лет лишения свободы оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, который находится в данный момент в московском следственном изоляторе №5, перестали передавать письма, отправленные через электронный сервис "ФСИН-Письмо". Сообщение об этом от лица политика появилось в его телеграм-канале.

По словам Кара-Мурзы, на прошлой неделе ему принесли пачку пустых бланков для ответов: так происходит, когда сами письма не проходят тюремную цензуру. Позже оппозиционеру пришло уведомления о том, что цензуру не прошли и его ответы, в том числе в письмах родственникам.

Кара-Мурза предполагает, что сотрудникам изолятора дали "команду сверху", поскольку никаких законных оснований для цензуры его писем нет.

Ранее супруга политика, Евгения Кара-Мурза, заявила, что российские власти подвергают её мужа психологическим пыткам, в течение года отказывая ему в свиданиях с детьми.