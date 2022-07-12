Власовцы на коньках. Стефания Кулаева – о "потерявших совесть"

Когда знаменитые советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов бежали из СССР в 1979 году, попросив политического убежища в Швейцарии, их обзывали предателями и изменниками, появился даже стих: "Значит просто вы – дезертиры, просто власовцы на коньках". Риторика и поэтика прошлого стремительно возвращаются, а образ "дезертира на коньках" обрел реальное воплощение в судьбе хоккеиста Ивана Федотова, обвинённого в "уклонении от армии". Вмешательство военной полиции в дела спортивные еще может удивить, но преследование всех тех, кто так или иначе "выбирает свободу" и поддерживает западные ценности – демократию, права человека, нормы международного права, – давно стало в России привычным.

Вот в каких словах заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко выражает возмущение политической позицией неугодного ей "проукраинского" композитора: "Когда наша страна ведет битву с неонацизмом, когда западный мир пытается вычеркнуть Россию, задавить санкциями, надо определиться, ты со своей страной, с народом или ты – предатель, потерявший совесть". Государственная дума не перестает ужесточать удивительные законы, направленные против "иностранных агентов" и "нежелательных организаций". На последнем заседании перед уходом на летний отдых российские парламентарии не упустили возможность дополнить репрессивные статьи, значительно расширив возможности уголовного преследования тех, кто так или иначе сотрудничает с иностранными или международными организациями.

Законы при этом становятся не только жёстче, но и непонятнее: запрещается сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, запрещается передача информации, которая может быть как-то быть использована "против интересов РФ" (статья 275.1 УК РФ). Будет ли эта статья применятся против информирования комитетов Совета по правам человека ООН о нарушениях тех или иных положений норм международного права? Ведь ратифицированные Россией конвенции до сих пор позволяют представителям гражданского общества подавать альтернативную информацию конфиденциально. С одной стороны, вроде, нет оснований говорить о криминализации правозащитной работы в Совете по правам человека ООН, эта деятельность не во вред интересам страны. Совсем напротив, мониторинг прав человека, конечно, полезен России, как и получение экспертных рекомендаций для улучшения ситуации. Но вот как будет применяться новая статья Уголовного кодекса, не сочтут ли следователи и суды, что критика "вредит интересам страны", – этого мы не знаем, а опыт показывает, что власти часто не разделяют свои интересы (а критику они не любят) и интересы общества.

Совсем недавно, в июне 2022 года, ЕСПЧ дал оценку преследованиям НКО, которые признаны властями "выполняющими функции иностранных агентов". Среди организаций, жаловавшихся на нарушения прав на свободу ассоциации и свободу слова, был и Антидискриминационный центр "Мемориал". Суд признал нас потерпевшими, отклонив возражения представителей РФ, утверждавших, что раз НКО была ликвидирована до попадания в реестр Минюста (но уже после судов всех инстанций, обязавших внести организацию в пресловутый реестр), то и жаловаться тут не на что. ЕСПЧ в своём решении отметил, что ликвидация "Мемориала" была вынужденной, а значит, сотрудники, члены организации и ее правления – жертвы нарушения права на свободу собраний и ассоциаций. Решение это, к сожалению, имеет символический характер, Российская Федерация отказалась его исполнять.

Гражданское общество, СМИ, деятели культуры и спорта не должны никак быть связаны ни с чем "иностранным"

Интересно в связи с новыми запретами вспомнить, что центр "Мемориал" обвинялся именно в информировании Комитета против пыток ООН о нарушении прав дискриминируемых групп, о полицейском произволе. Доклад был подан в 2012 году вполне открыто, опубликован и на ооновском сайте, и на сайте АДЦ "Мемориал", что нам и поставили в вину. Прокуроры усмотрели в этой публикации "признаки призыва к противостоянию действующей власти". В протоколе, продолжаю цитировать, "пространно цитируется правозащитная оценка ряда полицейских операций, нарушающих права цыган, случаев вымогательства и насилия, произвола в отношении мигрантов, а также незаконного преследования некоторых активистов". Обвинение заключалось именно в публикации этой информации – суды постановили, что мы распространяли публикацию правозащитного доклада, чем и доказывалось "преступление". Теперь, получается, нельзя уже и без публикации – конфиденциально – критиковать власти, без всяких призывов к противодействию и даже их признаков?..

Законодательство об "иностранных агентах" снова "дополнено и улучшено", новый закон приняли в третьем чтении сразу вслед за вынесением решения ЕСПЧ по жалобе НКО-иноагентов. Абсурдность ряда положений нового закона превосходит всё, известное нам в этой области. "Иноагентом", например, теперь может стать и иностранный гражданин, для этого ему достаточно оказаться в сфере "воздействия иностранным источником на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами". То есть иностранцу, чтобы не подвергаться риску стигматизации как "агенту", надо умудриться как-то избежать влияния на самого себя (не принуждать и не убеждать собственное "лицо" ни в чем, видимо). Если же гражданин всё-таки попал в списки "иноагентов" (какими-то неведомыми "иными способами", может, даже незаметно для себя, подвергся воздействию), то со дня попадания в реестр ему нельзя преподавать в государственных учреждениях, а несовершеннолетних нельзя просвещать, нельзя публиковаться без маркировки, нельзя участвовать в разных видах публичной или избирательной деятельности. А если нарушить эти строгие требования, то получай, конечно, "административную, уголовную и иную ответственность" (ох уж эти загадочные "иные" формы репрессий).

Гражданское общество, СМИ, деятели культуры и спорта не должны никак быть связаны ни с чем "иностранным" – это единственный понятный вывод из всех этих запутанных и невнятных законов. Исключение сделано только для органов власти, политических партий, религиозных организаций и объединений работодателей. Им почему-то можно всё.



Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"



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