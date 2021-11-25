Регулятор ЕС рекомендовал прививать вакциной Pfizer детей от пяти лет

Европейское агентство лекарственных средств ЕМА рекомендовало одобрить вакцинацию детей от 5 до 11 лет вакциной производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщается на сайте организации.

Для вакцинации детей предлагается использовать дозировку вакцины в три раза меньше, чем для взрослых. Исследование показало, что иммунный ответ у детей на такую дозировку сопоставим с иммунным ответом взрослых от 16 до 25 лет, которые получают более высокую дозу вакцины. Исследование проводилось с участием почти 2 тысяч детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Регулятор пришел к выводу, что преимущества использования вакцины Pfizer/BioNTech для детей "перевешивают риски, особенно в тех случаях, когда особенности здоровья увеличивают риск заболевания в тяжелой форме". Теперь ЕМА направит свои рекомендации в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение.

28 мая EMA одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. 11 мая вакцинация подростков этой вакциной была одобрена в США. В конце октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей 5-11 лет.

Как сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, 25 ноября Европейская комиссия предложила изменить подход к ограничениям въезда граждан третьих стран. На данный момент существует список стран, граждане которых могут приезжать в Евросоюз – этот список обновляется раз в две недели. С 1 марта 2022 года предлагается разрешать въезд людям вне зависимости от их гражданства, но при наличии прививки вакциной, признанной в ЕС или одобренной Всемирной организацией здравоохранения.

21 октября стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Инспекция ВОЗ в Россию в рамках процедуры регистрации вакцины ожидается в декабре. На данный момент ни одна из российских вакцин не была одобрена ВОЗ.