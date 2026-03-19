Власти Беларуси освободили 250 политзаключённых

Власти Беларуси освободили 19 марта группу политзаключённых, среди которых, как сообщается, общественные деятели, оппозиционные активисты, журналисты, участники акций протеста 2020 года.

Посольство США в Вильнюсе сообщило, что всего были освобождены 250 человек, из них 15 человек прибыли на территорию Литвы и ещё 235 вышли на свободу в самой Беларуси. Это самое большое число одновременно освобождённых заключённых в Беларуси за последние годы.

Об освобождении заключённых ранее сообщили белорусские независимые СМИ. Белорусская служба Радио Свобода сообщила об освобождении активиста Кима Самусенко и журналистки Катерины Андреевой (Бахваловой). На свободу, как сообщается, вышла также правозащитница Настя Лойко.

В пресс-службе авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что он помиловал 250 человек "по соображениям гуманизма". За решёткой в Беларуси остаются сотни осуждённых по политическим статьям.

Ранее 19 марта белорусский руководитель и спецпредставитель США по Беларуси Джон Коул на встрече в Минске обсудили в том числе освобождение политзаключённых в Беларуси.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет", – цитирует слова Лукашенко белорусское государственое агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит "очень контролирует" вопрос освобождения политзаключенных.

"Белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет", – сказал он.

Коул после встречи сообщил об улушчении отношений между Вашингтоном и Минском, а также о том, что США снимут санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и министерства финансов страны.

Джон Коул прибыл в Минск после визита в Литву, где он встретился с премьер-министром Ингой Ругинене. Как сообщает Белорусская Служба Радио Свобода, спецпосланник Трампа встретился также с группой депутатов литовского Сейма, которые не согласны с позицией правительства Литвы и выступают за то, чтобы вступить в диалог с официальным Минском. По словам одного из участников встречи, Коул в беседе с депутатами отметил, что в США надеются на то, что в результате налаживания отношений между Вашингтоном и Минском режим Лукашенко перестанет играть роль сателлита России.

Джон Коул, пишет БелТА, сообщил, что они с Лукашенко также обсудили "возможную поездку" Лукашенко в США и стороны "будут работать над тем, чтобы это организовать". Он вновь подтвердил приглашение Лукашенко участвовать в работе созданного по инициативе Трампа так называемого Совета мира.

Предыдущие поездки Коула в Беларусь также сопровождались освобождением политзаключёных, которые, как правило, передавались Литве. В ответ США снимают санкции против Беларуси. Так, в сентябре и декабре прошлого года Вашингтон исключил из санкционного списка компании "Белавиа" и "Беларуськалий" - после освобождения Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и других известных политзаключённых.