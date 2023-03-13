Власти Белгородской области сообщили о сбитых над Белгородом ракетах

Губренатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом утром 13 марта системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков пострадала одна местная жительница, а также были повреждены два частных дома.

По словам чиновника, у пострадавшей сотрясение мозга. Её состояние оценивается, как средней степени тяжести.

В начале марта Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. Тогда пострадал один местный житель. В конце февраля в Белгороде упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось об обнаружении обломков не менее трёх из них. Власти утверждали, что пострадавших в результате инцидента не было. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.