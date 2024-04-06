Власти Белгородской области сообщили об обстреле региона

Власти Белгородской области сообщили о повреждении жилых домов в результате обстрела со стороны украинской армии утром 6 апреля. Отчёт опубликован в соцсетях губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Сообщается, что регион был атакован с воздуха, 10 ракет или дронов, как утверждается, сбиты. В Белгороде незначительные повреждения получили 12 многоквартирных домов, детская поликлиника и спортивный центр, следует из сообщения чиновника.

В пригородах Белгорода полностью сгорел один частный дом, повреждены четыре многоквартирных и пять частных домов. Пострадавших, по предварительным данным, нет. ВСУ атаку на момент публикации новости не комментировали.