Власти Болгарии лишили гражданства сыновей бизнесмена Адоньева

Власти Болгарии лишили гражданства двух сыновей российского бизнесмена Сергея Адоньева, основателя компании Yota. Об этом сообщает болгарское издание "Бивол", ссылаясь на ответ Минюста Болгарии.

Ранее это издание, сотрудничающее с консорциумом журналистов-расследователей коррупции OCCRP, обратило внимание на то, что сыновья Адоньева Лука и Филипп, как и их отец, попали в санкционный список США.

Сам Сергей Адоньев, получивший болгарское гражданство в 2008 году "за особые заслуги", в мае 2018 года был его лишён. Минюст объяснил решение судимостью Адоньева за мошенничество в США более 20 лет назад. Тогда бизнесмена приговорили к 30 месяцам тюрьмы. После освобождения его экстрадировали из США. Почему власти не учли информацию о приговоре Адоньеву при предоставлении ему гражданства, неизвестно.

Журналисты обратились в министерство юстиции с вопросом, почему у сыновей Адоньева, ставших гражданами Болгарии в несовершеннолетнем возрасте на основании гражданства их отца, до сих пор есть болгарские паспорта. Из ответа Минюста на запрос "Бивола" следует, что болгарское гражданство Луки и Филиппа Адоньевых было аннулировано "после дополнительной проверки оснований для его получения". При этом оно аннулировано задним числом, ко дню лишения гражданства самого Адоньева.

Жена же бизнесмена Мария осталась гражданкой Болгарии - Минюст не нашёл причин для лишения её статуса.

Болгария входит в Европейский союз, но на данный момент на неё в полном объёме не распространяется шенгенское соглашение. Ранее страна выдавала гражданство за крупные инвестиции, таким образом паспорта получили более 100 россиян. Впоследствии от такой практики София отказалась.

Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние бизнесмена в 700 миллионов долларов. В начале 2018 года кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала Адоньева одним из спонсоров своей предвыборной кампании.

США ввели санкции против Адоньева и его сыновей в январе нынешнего года. В санкционный список ЕС они не включены.