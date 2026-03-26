Власти Британии разрешили военным задерживать суда "теневого флота"

Власти Великобритании разрешили британским военнослужащим задерживать включённые в санкционные списки суда российского так называемого теневого флота, которые следуют транзитом через британские воды.

В заявлении британского правительства, которое цитирует "Настоящее Время", говорится, что это "очередной удар" по российскому теневому флоту, который, как считают в Лондоне, "вынудит операторов либо перенаправляться на более длинные и финансово невыгодные маршруты, либо рисковать тем, что суда могут быть задержаны британскими силами".

"Путин потирает руки в связи с войной на Ближнем Востоке, потому что считает, что повышение цен на нефть позволит ему набить свои карманы. Именно поэтому мы еще активнее боремся с его теневым флотом, не только обеспечивая безопасность Великобритании, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине", – заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Отмечается, что военные Великобритании уже несколько лет отслеживают деятельность теневого флота России, и после операции США по захвату танкера Marinera (Bella 1), проведённой при поддержке Лондона, было поручено разработать план проведения аналогичных операций против других судов теневого флота России.

Военные и специалисты, говорится в заявлении, подготовились и отработали несколько сценариев, включая захват судов, которые не захотят сдаваться, вооружены или используют высокотехнологичные средства наблюдения для уклонения от захвата. После задержания судна против его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

Великобритания ввела санкции против 544 российских судов теневого флота, к которому относят суда под флагами третьих стран, перевозящие российскую нефть. Как отмечается, около 75% российской нефти перевозится "ветхим и стареющим флотом".

Танкер Marinera был задержан в начале января 2026 года по подозрению в нарушении санкций против Ирана после длительного преследования в Атлантическом океане. В момент задержания судна оно шло под российским флагом, будучи экстренно перерегистрировано в России. На его борту находились 28 человек. Капитан судна, гражданин Грузии Автандил Каландадзе, и его первый помощник были доставлены в США.

Российские доходы от экспорта нефти могут вырасти из-за резкого роста цен на нефть в связи с войной на Ближнем Востоке. В то же время, по данным Reuters, как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти сейчас выведены из строя в результате украинских атак, захвата танкеров теневого флота и приостановки работы нефтепровода "Дружба".