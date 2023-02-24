Власти Чечни потребовали вернуть дома в Новолакском районе Дагестана

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов потребовал вернуть дома потомкам вайнахов, депортированных из Ауховского района (сейчас это Новолакский район Дагестана). Об этом сообщают Кавказ.Реалии.
Такое заявление Даудов сделал на траурной акции в память о депортации вайнахов в 1944 году. "Даже через 79 лет для некоторых наших братьев – чеченцев и ингушей – ссылка ещё не закончена. Они до сих пор, в прямом смысле этого слова, находятся в ссылке", – сказал Даудов, пояснив, что имеет в виду в том числе бывших жителей Ауховского района. Он призвал тех, кто живёт в их домах сейчас, "побояться бога" и сослался на закон о реабилитации репрессированных народов, принятый в 1991 году.
В исполнение этого закона в том же году Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района. Более 13 тысяч жителей Новолакского района планировали переселить до 1996 года с выплатой компенсаций и выделением кредитов. Это не получилось и восстановление Ауховского района официально продлили до 2025 года.
- В феврале-марте 1944 года в ходе операции "Чечевица" по приказу Сталина вайнахские народы – чеченцев и ингушей – выслали в Казахстан и Киргизию по обвинению в предательстве. Тогда переселили около полумиллиона вайнахов. Из Ауховского района были выселены более 16 тысяч человек. В 2004 году Европейский парламент признал депортацию вайнахов актом геноцида.
- После депортации вайнахов Чечено-Ингушскую АССР ликвидировали, Ауховский район переименовали в Бериевский, а затем – в Новолакский. На его территорию так же насильственно переселили другие народы, в том числе лакцев и аварцев.
- В 1957 году Чечено-Ингушскую АССР восстановили, однако после возвращения из ссылки ауховцам запретили селиться в Новолакском районе. С конца 1980-х годов вопрос о восстановлении Ауховского района и переселении лакцев и аварцев с его территории поднимается регулярно.
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