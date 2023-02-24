Власти Чечни потребовали вернуть дома в Новолакском районе Дагестана

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов потребовал вернуть дома потомкам вайнахов, депортированных из Ауховского района (сейчас это Новолакский район Дагестана). Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Такое заявление Даудов сделал на траурной акции в память о депортации вайнахов в 1944 году. "Даже через 79 лет для некоторых наших братьев – чеченцев и ингушей – ссылка ещё не закончена. Они до сих пор, в прямом смысле этого слова, находятся в ссылке", – сказал Даудов, пояснив, что имеет в виду в том числе бывших жителей Ауховского района. Он призвал тех, кто живёт в их домах сейчас, "побояться бога" и сослался на закон о реабилитации репрессированных народов, принятый в 1991 году.

В исполнение этого закона в том же году Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района. Более 13 тысяч жителей Новолакского района планировали переселить до 1996 года с выплатой компенсаций и выделением кредитов. Это не получилось и восстановление Ауховского района официально продлили до 2025 года.