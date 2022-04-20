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Власти Черногории запретили вещание Russia Today и Sputnik

Власти Черногории запретили вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik. Таким образом, Подгорица присоединилась санкциям Евросоюза, введённым против Москвы из-за войны с Украиной. Черногория не входит в состав ЕС, но надеется присоединиться.

Евросоюз запретил Russia Today и Sputnik в марте. Брюссель тогда сказал, что эти два издания систематически манипулировали информацией и занимались дезинформацией вокруг вторжения России на территорию Украины.

Санкции означают, что местным операторам будет запрещено транслировать и распространять любой контент RT и Sputnik. Запрет касается среди прочего использования материалов СМИ местными операторами связи и интернет-провайдерами.

Агентство Reuters обращает внимание, что в Черногории проживает много этнических сербов, многие из которых придерживаются пророссийских взглядов. При этом большинство черногорцев видят будущее страны в Евросоюзе.

Экономика Черногории сильно зависит от туризма – страну активно посещали российские и украинские туриста. Многие россияне имеют в стране недвижимость и яхты.

Связи между двумя странами остаются сложными на протяжении нескольких лет. В 2014 году Черногории присоединилась к санкциям против России вслед за аннексией Москвой Крыма.

В 2016 году Подгорица обвинила Москву в содействии попытки госпереворота в стране, который, как считают эксперты, ставил своей целью помешать Черногории вступить в НАТО.

На фоне боевых действий России с Украиной Черногория в марте выслала российского дипломата. Москва ответила зеркально.

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