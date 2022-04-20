Российская интеллигенция призвала прекратить огонь до начала Пасхи

Представители российской интеллигенции призвали остановить войну с Украиной хотя бы на несколько дней перед православной Пасхой. Открытое письмо публикует "Новая газета. Европа". Среди подписавшихся – правозащитник Зоя Светова, философ Михаил Эпштейн, актёр и режиссёр Александр Феклистов.

Авторы обращения пишут, что сейчас идёт Страстная седмица – последняя неделя Великого поста перед главным христианским праздником Христовым Воскресеньем. "Весь Великий пост этого года прошел под грохот выстрелов, бомбежек, разрушений, при известиях о гибели тысяч людей, о бегстве миллионов, о разрушении всего, что они создавали годами и поколениями", — говорится в тексте.

Подписавшие письмо признают, что прямо сейчас кровопролитие остановить нельзя и просят прекратить огонь хотя бы на время, оставшееся до Пасхи. Она отмечается в этом году 24 апреля.

Россия начала вооружённое вторжение на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же в российских городах начались антивоенные акции. Их участникам грозят штрафы и уголовное преследование.

После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ. Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, был заблокирован сайт радиостанции, её региональных проектов, телеканала "Настоящее время". Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратила работу "Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.