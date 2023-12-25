Власти Забайкалья поддержали закон об эвтаназии бездомных собак

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении приняли закон, позволяющий убивать бездомных собак после отлова. Об этом сообщает "Чита.Ру".

По словам руководителя Госветслужбы Забайкальского края Андрея Лима, в регионе будут создаваться пункты отлова, где животные будут содержаться в течение 30 дней, после чего – подвергаться эвтаназии. Речь идет об "агрессивных" собаках и животных, у которых точно нет хозяина, отметил Лим. Если по ряду признаков будет установлено, что у животного может быть хозяин, собаку на полгода отправят в приют.

По истечении этого срока, если собаку не заберут, ее отправят в пункт отлова, а через 30 дней – усыпят. По словам Лима, закон поможет экономить бюджетные средства, поскольку содержание одной бездомной собаки обходится бюджету в 54 тысячи рублей в год.

Власти готовили законопроект в течение трех лет, отметил депутат Михаил Якимов. Он заявил, что "главная ценность нашего государства - это люди", а "дети-инвалиды и в целом наше человечество страдали от отсутствия такого закона".

24 декабря в Чите прошел митинг против принятия нового закона, 25 декабря жительница региона вышла на одиночный пикет с требованием остановить убийство животных.

Госдума России в июле 2023 года передала региональным властям право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат), пожизненно содержать их в приютах или убивать. Региональные законы, повзоляющие умерщвлять животных, для которых в течение определённого срока не нашлись хозяева, уже приняты в Бурятии, республике Алтай и в Магаданской области.

В то же время в Астраханской области из-за протестов зоозащитников подобный законопроект отозвали.