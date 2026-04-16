Власти Франции отпустили танкер российского теневого флота Deyna

Власти Франции отпустили танкер российского так называемого теневого флота Deyna после уплаты штрафа за отсутствие подтверждения национальной принадлежности судна (отсутствие флага). Об этом сообщила морская префектура Франции по Средиземному морю.

Французские ВМС задержали судно 20 марта в Средиземном море. Операция была проведена Францией в сотрудничестве с союзниками, в том числе с Великобританией, которая участвовала в слежении за ним. В морской префектуре тогда сообщили, что оно шло из российского Мурманска и подозревается в использовании ложного флага. Танкер после задержания направили в порт Марселя.

Суд в Марселе назначил владельцу судна штраф, который был перечислен на счёт Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC). Сумма штрафа не уточняется. После уплаты штрафа с танкера сняли арест и он покинул территориальные воды Франции.

Танкер Deyna предназначен для перевозки сырой нефти. Он находится под санкциями Соединенных Штатов, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Это не первый случай, когда во Франции задерживают суда российского теневого флота в связи с теми или иными нарушениями. В январе 2026 года Франция и союзники задержали в Средиземном море судно Grinch, а феврале оно было отпущено, как сообщалось, со штрафом в "несколько миллионов евро" за неспособность обосновать использование флага. В конце сентября 2025 года французские военные задержали танкер Boracay, но позднее отпустили его. Суда также задерживают и впоследствии отпускают (иногда после составления протоколов о нарушениях) и балтийские страны.