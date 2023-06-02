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Власти изъяли земельные участки у ростовчан из-за "обстоятельств"

В связи с чрезвычайными обстоятельствами правительство Ростовской области изъяло три частных участка на границе с оккупированной Донецкой областью. Это следует из официального распоряжения.

Чрезвычайными обстоятельствами власти региона признали "скопление транспортных средств" у пункта пропуска Матвеев Курган – Мариновка. Общая площадь изъятых земель, большую часть которых составляют сельхозугодия, – более 122 тысяч квадратных метров. Реквизируют их минимум до конца года, убытки владельцам планируют возместить.

Согласно распоряжению, участки передадут Роспогранстрою для строительства дополнительных автомобильных коридоров. В правительстве региона не ответили на вопрос Кавказ.Реалии о причинах этого решения.

В начале мая Ростовская область стала вторым (после Ярославской области) регионом, где власти разрешили реквизицию имущества местных жителей при чрезвычайных обстоятельствах. Согласно решению властей, распоряжение о реквизиции вступает в момент подписания: собственники могут даже не знать о ней.

Владелец "узнает об этом, когда к его недвижимости придут вооружённые люди в форме и "вежливо" попросят покинуть реквизированную недвижимость. Или когда, откуда-то вернувшись, он обнаружит бывшую свою недвижимость с выломанными дверями и занятой посторонними людьми (вероятно, тоже вооружёнными и в форме)", – описывал "Новой газете" возможное развитие ситуации юрист Алексей Мазуров.

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