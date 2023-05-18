Ростовчанину дали срок по обвинению в хакерских атаках на сайт Кремля

Суд в Ростове-на-Дону обвинил местного жителя Евгения Котикова в кибератаках на сайты российских ведомств, в том числе – на сайты президента и Минобороны России. Котикову назначили три года колонии-поселения и штраф в 800 тысяч рублей.

По версии регионального отдела ФСБ, в феврале 2022 года Котиков, поддерживая киевский режим, примкнул к группе хакеров, которые атаковали российские сайты. Компьютер, с которого якобы осуществлял атаки Котиков, конфисковали в собственность России.