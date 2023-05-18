Ростовчанину дали срок по обвинению в хакерских атаках на сайт Кремля

Суд в Ростове-на-Дону обвинил местного жителя Евгения Котикова в кибератаках на сайты российских ведомств, в том числе – на сайты президента и Минобороны России. Котикову назначили три года колонии-поселения и штраф в 800 тысяч рублей.
По версии регионального отдела ФСБ, в феврале 2022 года Котиков, поддерживая киевский режим, примкнул к группе хакеров, которые атаковали российские сайты. Компьютер, с которого якобы осуществлял атаки Котиков, конфисковали в собственность России.
- За 2022 год было опубликовано 667 миллионов записей персональных данных, украденных в России у компаний и государственных структур. Это почти в 2,7 раза больше, чем в предыдущем году.
- Эксперты напрямую связали рост утечек с российским вторжением в Украину. С начала войны произошло несколько крупных утечек данных пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам.
- Вечером 23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного российского вторжения, масштабной кибератаке подверглись сайты украинских ведомств, в том числе сайты Верховной рады, Кабмина и Министерства иностранных дел страны.
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