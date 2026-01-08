Власти Кривого Рога сообщили о попадании двух ракет в многоэтажки

В Украине вечером 8 января подвергся российской атаке двумя баллистическими ракетами "Искандер" город Кривой Рог, сообщил глава местного совета обороны Александр Вилкул.

Корреспонденты общественного вещателя "Суспільне" сообщали о взрывах.

По сведениям Вилкула, ракеты попали в многоквартирные дома, сейчас предоставляется помощь пострадавшим.

Воздушные силы ВСУ сообщили также о движении в направлении Кривого Рога беспилотников. В сетях публикуют видео эвакуации раненых и предупреждают об опасности ударов российских дронов.

Украинская служба Би-би-си отмечает, что в момент удара по Кривому Рогу баллистическими ракетами город всё еще оставался в частичном блэкауте после атаки России накануне. Значительная часть города остаётся без света, отопления и водоснабжения.

7 января, как отмечал Александр Вилкул, российские войска осуществили одну из крупнейших за всё время полномасштабного вторжения комбинированных атак на Кривой Рог. Удары пришлись по нескольким районам. По состоянию на утро четверга, из 8 пострадавших в больничном стационаре оставались 2 человека.

В Херсоне в результате российского обстрела 8 января погибли три человека, ещё двое - ранены. Утром при другом обстреле города ранения получили четыре человека. Еще один человек погиб и двое были ранены в районе села Тараса Шевченко в Херсонской области. Там российский дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль.

В Днепропетровской, а также Запорожской областях после полного блэкаута, который произошел в среду вечером после российских обстрелов, властям удалось частично наладить поставки электричества, но без света остаются многие абоненты. В Днепропетровской области по состоянию на середину дня четверга от электричества были по-прежнему отключены около 500 тысяч семей, сообщили в энергокомпании ДТЭК.