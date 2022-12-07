К письму в поддержку телеканала "Дождь" присоединились больше 60 СМИ

Больше 60 редакций русскоязычных СМИ, в том числе зарегистрированных или расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала "Дождь". Текст, открытый для подписи, опубликовало накануне базирующееся в Риге издание "Медуза".

В обращении на русском, латышском и английском языке журналисты выражают солидарность с каналом после того как латвийский Национальный совет по электронным СМИ аннулировал его лицензию.

"Мы считаем, что решение аннулировать лицензию “Дождя” было несправедливым, неверным — и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством, — говорится в обращении. — Аргументы о том, что эти нарушения создают “угрозу национальной безопасности”, не выглядят убедительными".

Авторы считают, что запрет канала с "очевидной антивоенной позицией" и "колоссальным значением в противостоянии российской пропаганде" наносит "тяжёлый удар" по свободе слова и по безопасности Европы.

О решении лишить "Дождь" лицензии стало известно 6 декабря. Оно было объяснено "угрозой национальной безопасности" Латвии. Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил, что регулятор убедился, что руководство "Дождя" "не понимает и не осознаёт их значимости и серьёзности, поэтому не может действовать на территории страны".

После лишения лицензии в Латвии телеканал не сможет вещать в кабельных сетях на территории всего Евросоюза. Редакция сообщила, что намерена продолжить работу. Основатель и генеральный директор канала Наталья Синдеева сообщила, что редакция будет получать лицензию в другой стране. По всей видимости, это будет означать и её переезд из Риги: вещательные правила ЕС предполагают, что лицензия получается по месту основного производства.