Путин выступил с обращением в годовщину аннексии регионов Украины

Президент России выступил с видеообращением в связи с годовщиной аннексии территорий в четырёх областях Украины. Владимир Путин сказал, что аннексия – это "историческое и судьбоносное событие", а жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "сделали свой выбор — быть со своим Отечеством".

По словам Путина, так называемые референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также в самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" прошли в соответствии м международными нормами. Подавляющее большинство стран мира голосование о вхождении украинских регионов в состав России не признали.

Ранее Путин подписал закон о праздновании дня аннексии четырёх регионов Украины в 2022 году. Праздник будет отмечаться 30 сентября, это будет выходной день в России.

Вчера на Красной площади состоялся провоенный митинг-концерт. Ожидалось, что на нём выступит Путин, но за несколько часов до начала мероприятия Кремль сообщил, что президент не планирует посещение. СМИ обратили внимание, что трансляции концерта не было в интернете, а федеральные каналы не рассказывали о нём в своих программах.

Об аннексии украинских регионов Москва объявила осенью 2022 года. Из российских законов и голосований следует, что Москва претендует на полные территории четырёх регионов – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в их административных границах – и на часть Николаевской области Украины.

Большая часть Херсонской и Запорожской областей и значительная часть Донецкой области Москвой при этом не контролируются. Город Запорожье – административный центр Запорожской области – находится под контролем Киева.

Пресс-служба Кремля в 2022 году не смогла объяснить журналистам, в каких именно границах новые субъекты включены в состав России.

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