Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Никарагуа лишили гражданства 94 оппозиционеров

Президент Никарагуа c 2007 года Даниэль Ортега

Власти Никарагуа аннулировали гражданство 94 оппозиционеров. Их объявили предателями и лишили имущества.

Судья заявил, что оппозиционеры виновны в "распространении ложных новостей" и "заговоре с целью подрыва национальной целостности". В список среди прочих попали правозащитница Вильма Нуньес и журналист Карлос Фернандо Чаморро.

Большинство из представленного списка эмигрировали два года назад – судья назвал их "беглецами" – когда президент Никарагуа Даниэль Ортега начал арестовывать своих оппонентов. О том, что случится с теми из списка, кто всё ещё находится в стране, судья не упомянул.

На прошлой неделе из Никарагуа в США выслали 222 заключённых оппозиционеров. Вскоре после этого правительство Ортеги проголосовало за лишение их гражданства.

Отмечается, что в Никарагуа закон, позволяющий лишать гражданства, ещё не принят: его рассматривает Конгресс страны. Правозащитники и эксперты в области права называют решение лишить гражданства сотни человек "беспрецедентным по масштабам и последствиям – по крайней мере, в Западном полушарии".

Согласно Конвенции ООН о сокращении безгражданства, к которой присоединилась и Республика Никарагуа, правительства не могут "лишать гражданства по расовым, этническим, религиозным или политическим причинам".

  • Даниэль Ортега – президент Никарагуа с 2007 года. В 2021 году начался его четвёртый пятилетний срок на этом посту. Перед президентскими выборами власти Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов от оппозиции и закрыли сотни неправительственных групп: Ортега обвинил их в получении иностранного финансирования для дестабилизации власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG