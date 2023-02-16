Власти Никарагуа лишили гражданства 94 оппозиционеров

Власти Никарагуа аннулировали гражданство 94 оппозиционеров. Их объявили предателями и лишили имущества.

Судья заявил, что оппозиционеры виновны в "распространении ложных новостей" и "заговоре с целью подрыва национальной целостности". В список среди прочих попали правозащитница Вильма Нуньес и журналист Карлос Фернандо Чаморро.

Большинство из представленного списка эмигрировали два года назад – судья назвал их "беглецами" – когда президент Никарагуа Даниэль Ортега начал арестовывать своих оппонентов. О том, что случится с теми из списка, кто всё ещё находится в стране, судья не упомянул.

На прошлой неделе из Никарагуа в США выслали 222 заключённых оппозиционеров. Вскоре после этого правительство Ортеги проголосовало за лишение их гражданства.

Отмечается, что в Никарагуа закон, позволяющий лишать гражданства, ещё не принят: его рассматривает Конгресс страны. Правозащитники и эксперты в области права называют решение лишить гражданства сотни человек "беспрецедентным по масштабам и последствиям – по крайней мере, в Западном полушарии".

Согласно Конвенции ООН о сокращении безгражданства, к которой присоединилась и Республика Никарагуа, правительства не могут "лишать гражданства по расовым, этническим, религиозным или политическим причинам".