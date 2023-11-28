Власти об увольнении худрука театра в Воронеже: "Он жил в мире без СВО"

Власти Воронежской области признали, что причиной увольнения художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова стала его антивоенная позиция. "Он жил в мире без СВО", - говорится в обращении министра культуры региона Марии Мазур к театральной общественности, протестующей против увольнения режиссёра.

Министерство культуры Воронежской области объявило об увольнении Михаила Бычкова 22 ноября. Официально о причинах тогда не заявлялось, но государственный канал "Вести Воронеж" сообщал, что Бычкова уволили из-за его критики войны. В репортаже со ссылкой на источник в региональных органах власти утверждалось, что у Бычкова "не пропало желание писать открытые осуждающие письма", а театр не пытался поддержать "участников СВО и членов их семей льготными билетами". "Специальной военной операцией" (СВО) российские власти называют войну против Украины.

Коллектив потребовал восстановить Бычкова, несколько артистов уволились в знак протеста. Почти пять тысяч граждан России подписали петицию в поддержку уволенного художественного руководителя Воронежского Камерного театра.

Спустя неделю власти решили объяснить свое решение и напрямую связали его с антивоенной позицией режиссёра.

По словам министра культуры Воронежской области, в феврале 2022 года (24 февраля Россия начала войну против Украины) Бычов, будучи главой государственного театра ,"фактически высказался против политики Российской Федерации, за счёт которой работал более 20 лет и на средства которой развивал Камерный театр и различные фестивали".

За всё это время, пишет Мазур, он "не нашёл в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 км от Воронежа событиям". "За этот период местные власти и жители отправили на фронт различную помощь на миллиарды рублей, наши бойцы отдали сотни жизней за свободу России, в соседних с нашей областью регионах от атак со стороны Украины погибли десятки гражданских лиц, а мнение художественного руководителя не поменялось". "Он жил в мире без СВО", - констатировала министр культуры Воронежской области.

Министр также процитировала слова, которыми, согласно записи, Бычков попрощался с труппой. "Мы взрослые люди и понимаем контекст, в котором живем…" Сам 66-летний режиссёр увольнение не комментировал.

26 февраля 2022 года Бычков подписал обращение театральных деятелей с призывом остановить войну в Украине. Той же весной он вышел из президентского Совета по культуре и искусству.