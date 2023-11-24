Воронежский камерный театр покинули три ведущие актрисы

Три ведущие актрисы покинули Воронежский камерный театр в знак протеста против увольнения художественного руководителя Михаила Бычкова за его антивоенную позицию.

Сообщение об уходе Натальи Шевченко, Татьяны Бабенковой и Яны Кузиной опубликовано на странице театра во "ВКонтакте".

Шевченко — заслуженная артистка России и одна из основателей Воронежского камерного театра. Она играла центральные роли в нескольких спектаклях. Бабенкова и Кузина — номинантки на "Золотую маску".

Театр сообщает, что в связи с уходом Бабенковой из репертуара навсегда пропадут спектакли "Гроза", "Дядя Ваня", "Камень" и "Камера обскура".

Официально об увольнении создателя Воронежского камерного театра и его художественного руководителя Михаила Бычкова было объявлено 22 ноября, при этом причины не были названы. В репортаже "Вести Воронеж" со ссылкой на источник в региональных органах власти утверждалось, что у Бычкова "не пропало желание писать открытые осуждающие письма", а театр не пытался поддержать "участников СВО (специальная военная операция – так власти России называют войну в Украине)и членов их семей льготными билетами". Сам 66-летний режиссёр увольнение не комментировал.

Коллектив театра обратился с открытым письмом к министерству культуры России , губернатору Воронежской области и администрации президента с просьбой вернуть Бычкова на должность художественного руководителя "в созданный им же театр". Обращение подписали более 60 сотрудников Воронежского камерного театра.