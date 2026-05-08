Власти отозвали аккредитации иностранных журналистов на парад 9 мая

Российские власти отозвали аккредитации иностранных журналистов, которые должны были посетить парад 9 мая на Красной площади в Москве, на парад пустят только представителей российских медиа. Об этом сообщает Der Spiegel, корреспондент которого также лишился аккредитации.

"Формат освещения парада был изменён в связи с ситуацией. Поэтому иностранные СМИ, которым уже была обещана аккредитация, больше не допускаются", – цитирует слова сотрудницы Кремля немецкое издание.

Der Spiegel известно, что приглашения отозваны также у германских медиа ARD и ZDF, британской вещательной компании Sky, французского информационного агентства AFP, итальянского телеканала Rai и японского телеканала NHK.

Как отмечает издание, это первый случай в истории парада 9 мая в Москве, когда зарубежные медиа сначала получили аккредитации на парад, а затем их отозвали.

На парад в Москву, который впервые за почти 20 лет пройдет без военной техники, собираются правители трёх государств: Александр Лукашенко из Беларуси, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Приедут также главы Южной Осетии и Абхазии, признанных Россией, но не международным сообществом. В этот день в Москве также будет премьер Словакии Роберт Фицо, но на парад он не пойдет.

"Еж" со ссылкой на несколько источников на Первом канале пишет, что трансляция военного парада с Красной площади 9 мая будет вестись с временной задержкой.

Ранее Россия в одностороннем порядке объявила о перемирии 8 и 9 мая, пригрозив Украине в случае срыва парада массированным ударом по центру Киева, а в случае нарушения перемирия – "адекватным ответом". Владимир Зеленский предлагал режим тишины с 6 мая, но Россия его сразу нарушила, в том числе ударами по городам Украины. В ночь на 8 мая регионы России подверглись масштабной атаке, на подлёте к Москве, по сообщению мэра Сергея Собянина, было сбито 27 дронов.