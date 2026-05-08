Зеленский: РФ продолжила удары по Украине, нарушая своё же перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия после объявленного ею в одностороннем порядке перемирия 8-10 мая продолжила наносить удары по украинским позизиям.

По состоянию на 7:00 восьмого мая, по его словам, было зафиксировано более 140 обстрелов позиций на фронте, за ночь российская армия провела 10 штурмовых операций, большинство из них – на славянском направлении, а также нанесла более 850 ударов с применением дронов различных типов. В Воздушных силах ВСУ, в свою очередь, сообщили о 67 ударных беспилотниках, запущенных российской армией по Украине в ночь на 8 мая. Это меньше, чем обычно, однако во время предудущего перемирия, на Пасху, такие удары не фиксировались вообще.

"Всё это четко свидетельствует о том, что со стороны России даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально", – написал Зеленский.

Ранее Россия в одностороннем порядке объявила о перемирии 8 и 9 мая, пригрозив Украине в случае срыва парада массированным ударом по центру Киева, а в случае нарушения перемирия – "адекватным ответом". Зеленский предлагал режим тишины с 6 мая, однако Россия не стала его соблюдать. В Киеве отмечают, что выступают за долгосрочное перемирие, но против идеи короткого перемирия только ради того, чтобы дать Владимиру Путину провести 9 мая парад в Москве.

В ночь на 8 мая несколько российских регионов подверглись массированной атаке, Минобороны заявило, что после полуночи было сбито более 300 украинских беспилотников. Согласно данным мониторинговых каналов и очевидцев, есть попадания, в частнтсти в Ярославле был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть‑ЯНОС", в аннексированном Крыму – электроподстанция "Красноперекопск", в Перми – предприятие Пермь – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", в Ростове – химзавод "Эмпилс", филиал научно-технического центра "Радар" и здание аэронавигации (из-за этого временно приостановлена работа 13 аэропортов юга России). Под ударом был также Грозный, власти Москвы отчитались о сбитых беспилотниках на подлёте к российской столице.

В Минобороны России также заявили, что всего в зоне боевых действий зафиксировано 1 365 нарушений режима прекращения огня.