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Власти Польши не исключают саботажа системы контроля за авиасообщением

Варшавский аэропорт имени Шопена
Варшавский аэропорт имени Шопена

Власти Польши проводят расследование произошедшего в субботу сбоя в работе системы управления воздушным движением, используемой Польским агентством аэронавигационного обслуживания (PANSA).

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по этому делу, анализируют её и проверяют на предмет возможного саботажа", — заявил представитель Министерства внутренних дел Польши.

Как сообщил пресс-секретарь PANSA Марцин Хадай, в связи со сбоем была активирована резервная система. По его словам, на практике это означает, что в польском воздушном пространстве может находиться меньшее количество самолётов. Тем не менее, все прибывающие в Польшу рейсы совершают посадку в штатном режиме, ситуация находится под полным контролем, и безопасность полётов не нарушена.

Хадай уточнил, что на данный момент введены лишь незначительные ограничения на взлёты из некоторых польских аэропортов. На вопрос о возможности полного закрытия воздушного пространства Польши он ответил отрицательно. По его словам, применены все предусмотренные процедуры на случай нештатной ситуации, и воздушное движение продолжается в безопасном режиме.

Хадай также пояснил, что система управления воздушным движением является основным рабочим инструментом диспетчеров. Она позволяет диспетчерам в режиме реального времени видеть общую картину происходящего в небе над Польшей. Она оснащена мерами безопасности и резервными механизмами, которые автоматически активируются при необходимости. По словам Хадая, подобные сбои в системе управления воздушным движением в последнее время не происходили. Однако он отметил, что различные внештатные ситуации, влияющие на работу диспетчеров и технических систем, случаются регулярно и агентство успешно справляется с ними.

Около полудня в субботу аэропорт имени Шопена в Варшаве сообщил, что взлётно-посадочные операции полностью восстановлены и выполняются без задержек. Представители аэропорта порекомендовали пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям за информацией о возможных задержках конкретных рейсов.

Как пишет TVN24, ранее пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила, что из-за сбоя в IT-системах PANSA на всей территории Польши временно невозможно было осуществлять взлёты, однако посадки выполнялись по установленным протоколам.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк, как сообщил пресс-секретарь министерства Яцек Добжиньский, оперативно распорядился о привлечении соответствующих служб. Сотрудники Агентства внутренней безопасности начали сбор и анализ информации, в том числе в контексте возможного саботажа. Добжиньский призвал сохранять спокойствие и не поддаваться дезинформации и фейковым новостям.

Польские власти ранее неоднократно обвиняли российские спецслужбы в актах саботажа на территории Польши, в частности, в поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года. Это привело к закрытию консульства России в Кракове. В ответ Россия отозвала свое согласие на работу польского консульства в Калининграде.

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