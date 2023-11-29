Власти Приморья запустили чат-бот для доносов на "экстремистов"

Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила чат-бот для доносов под названием "Опер пишет", сообщает телеканал Настоящее Время.

В анонсе бота граждан призывают реагировать на "призывы к экстремизму в социальных сетях" и доносить на тех, "кто разжигает ненависть и вражду", "пропагандирует зло и террор", а также "прячет дома оружие".

В середине ноября похожий бот под названием "Поиск плохих людей". запустило Управление ФСБ по Белгородской области. Его пользователям, помимо прочего, предлагалось сообщать о гражданах, которые "пытаются дестабилизировать обстановку в РФ и работают на СБУ или другие формирования киевского режима", "передают информацию о расположении российских военных" и "распространяют запрещённую в России символику".

В августе стало известно, что с начала года более пяти тысяч сообщений было прислано россиянами в шуточное интернет-приложение "Мой донос", которое было разработано переехавшим из России в Европу IT-специалистом как пародия на сайт "Госуслуги". При этом многие россияне писали туда сообщения всерьёз. Чаще всего они требовали привлечь своих соседей или знакомых к ответственности за критику войны в Украине и президента России Владимира Путина.