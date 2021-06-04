Власти признали взлом аккаунтов на "Госуслугах" в ходе праймериз "ЕР"

В министерстве цифрового развития России подтвердили случаи взлома некоторых учетных записей на портале "Госуслуг". Эти аккаунты имели "слабо защищенные, простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам", заявили "Коммерсанту" в пресс-службе ведомства.

Накануне стало известно о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам на "Госуслугах" от имени Центра обработки персональных данных "Единой России". В частности, об этом рассказала ведущая "Эха Москвы" Арина Бородина. В её личных данных поменяли адрес постоянного проживания – вместо Москвы был указан Челябинск. Бородина также обнаружила, что 27 мая в её личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных "Единой России". После чего без её ведома из аккаунта был совершен переход на сайт праймериз "Единой России".

О похожих взломах аккаунтов на портале "Госуслуг" перед праймериз "Единой России" сообщал активист движения "Голос" Роман Удот. У части пострадавших адреса проживания менялись на другие регионы — в том числе на Урал и Дальний Восток.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов заявил "Коммерсанту", что партия "крайне заинтересована" в расследовании фактов неправомерного использования аккаунтов Арины Бородиной и других лиц на "Госуслугах". В этой связи будет подано заявление в полицию для проведения проверки, сказал он.

Праймериз "Единой России" – предварительные выборы кандидатов, по которым формируются партийные списки на выборах осенью , проходили с 24 по 30 мая.