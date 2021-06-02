"Безумное голосование". В Сети комментируют итоги праймериз "ЕР"

Завершились праймериз "Единой России" – предварительные выборы кандидатов, согласно которым формируются партийные списки для основных, осенних выборов. По мнению многих аналитиков, на них не обошлось без фальсификаций. Специалист по анализу данных Борис Овчинников, просматривая данные голосования по своему участку, обратил внимание на фактическое отсутствие разрыва между "раскрученными" и никому не известными кандидатами, с одной стороны, и на огромный разрыв между тремя топовыми кандидатами в каждом из округов и всеми остальными фамилиями в списке – с другой.

"Наивно думать, что рисовка только на праймериз Мосгордумы. По госдумовским округам аналогично. И в других регионах тоже рисовки много (пока воздержусь от утверждения, что везде рисовка). Ее даже не надо особо выискивать – проблема только во времени на то, чтобы это описать," – подытожил Овчинников.

И действительно, с думскими праймериз тоже не обошлось без неправдоподобных совпадений, например, в округе, где баллотировался известный актер Владимир Машков. На них обратил внимание член совета НКО "Лига избирателей", признанной в России "иностранным агентом", Роман Удот:

У 18 кандидатов число голосов идентично: 185. Это подавляющее большинство (64%) из тех, кто получил хотя бы один голос. Нарисовано как по линеечке.

У знаменитого актёра Машкова Владимира Львовича голосов столько же, сколько у Островского Михаила Александровича, председателя правления ТСЖ "Бибирево-4" (sic!)

Понятно, что Машков принял участие в очередном спектакле, выступил хорошо, ровно, из массовки не выделился, но вот сама вся постановка такая, что не нужно быть Станиславским, чтобы не поверить в сиё действо.

Вскоре после появления этих постов данные о результатах по отдельным округам убрали из публичного доступа. Оппозиция не сомневалась, что даже во внутрипартийной процедуре "ЕР" будет действовать привычными методами.

Леонид Волков

Разумеется, "праймериз ЕР" полностью нарисованы. Жулики и воры не могут не воровать – даже у самих себя. Отдельный привет Алексею Венедиктову и его системе электронных голосований.

Смысл праймериз – в том, что они становятся своеобразными "учениями" по фальсификации будущих выборов, пишет политолог Кирилл Рогов:

БЕЗУМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Удивительны все же будни диктатур. На фоне продолжающихся арестов представителей оппозиции в стране проходят "праймериз Единой России".

Среди специалистов по авторитарным режимам есть мнение, что в некоторых авторитаризмах выборы, хотя и не являются механизмом смены власти и выяснения предпочтений граждан, но имеют специфические функции – в частности, обеспечивают определенную конкуренцию в среде лояльных режиму элитных групп и политиков.

То есть выбирайте только из "наших", но из наших победят те, кто выглядит для избирателей более убедительным. Это, мол, обеспечивает режим механизмами ограниченной конкурентности, предотвращая застой и деградацию в рядах его клиентел. Можно было предположить, что праймериз Единой России – ​это тоже такой "конкурс лоялистов", призванный выяснить, кто из них хоть чего-нибудь стоит.

Эти учения покажут, кто хорошо фальсифицирует выборы, а кто плохо

Ага, щаз. Как пишут люди, следящие за процессом, праймериз Единой России отличаются двумя свойствами. Во-первых, на них принудительно сгоняют бюджетников. А во-вторых, затем безбожно фальсифицируют, буквально – ​"рисуют" их результаты.

То есть все, как на настоящих выборах. То есть перед тем как фальсифицировать реальные выборы, они сначала фальсифицируют эти праймериз – ​выборы предварительные. То есть это вроде как такие учения по фальсификациям.

То есть эти учения покажут, кто хорошо фальсифицирует выборы, а кто плохо. И те, кто хорошо фальсифицирует праймериз, тот потом будет хорошо фальсифицировать выборы. Ну, а кто плохо – ​что поделать?, – ​тот и настоящие выборы будет фальсифицировать плохо.

Мне кажется, в этом что-то есть. Хотя, начинаешь, конечно, задумываться: а не стоит ли в следующий раз организовать "предварительные праймериз Единой России"? Тогда можно будет сначала фальсифицировать предварительные праймериз Единой России, потом – ​праймериз Единой России, а потом уже – ​настоящие выборы. Это придаст политическому процессу столь необходимые ему динамизм и интригу.

И потом – ​оцените, какой тонкий ответ на проект так называемого "умного голосования"! Эдакое "безумное голосование".

В Сети появляются многочисленные свидетельства того, что бюджетников по-прежнему принуждают голосовать за ЕР. "На протяжении длительного периода начальство принуждало бюджетников к участию в праймериз через «Госуслуги». Нас буквально завалили сообщениями об этом", – пишет сопредседатель движения "Голос - за честные выборы" Григорий Мельконьянц.

При этом праймериз показали, что административный ресурс на фоне слабой поддержки партии власти может и иссякнуть.

Тот же факт отмечают соратники Навального, которые продолжают продвигать проект "Умного голосования".

"Смотром политических крепостных" назвал праймериз ЕР в колонке для подписчиков Republic Федор Крашенинников:

Участие – это прежде всего демонстрация лояльности

Праймериз в России учат элиты послушанию и смирению, и их воспитательный эффект едва ли не важнее достигаемых практических результатов. Это как хождение строем – бессмысленное в реальном современном бою умение маршировать имеет большое дисциплинирующее значение. Вот так и праймериз: все знают, что смысла в этом мало, всем жалко времени и ресурсов, но тем не менее участвовать надо и выкладываться – тоже. Ибо главное тут – не победа, а именно что участие. Потому что участие – это прежде всего и главным образом демонстрация лояльности, причем и для рядовых избирателей, и тем более для кандидатов, основных и вспомогательных.

На обвинения в фальсификации результатов власть ответила залпом пропагандистских постов в телеграм-каналах. В них, как правило, утверждается, что одинаковое количество голосов за нескольких кандидатов в одном округе объясняется тем, что избиратели якобы голосовали сразу за всех этих кандидатов одновременно, и так 185 раз.

Минправды

Всё дело в том, что голосование по партийным спискам было рейтинговым, то есть отдать голоса можно было либо за одного, либо сразу за всех кандидатов. Собственно, ряд выборщиков на некоторых участках предварительного голосования до конца не определились и проголосовали сразу за весь список, что и определило одинаковые результаты у кандидатов. Причем подобное наблюдалось не только в Москве, но и во многих регионах.

Выборка

Многие, или не зная представленных фамилий, или не желая испортить отношения с однопартийцами, просто проставляли галочки всем. Похожую историю можно обнаружить на многих избирательных участках, но касается это только голосования по спискам.

Еще один пропагандистский тезис, который кочует из поста в пост - "Оппозиция критикует праймериз ЕР, потому что завидует им".

Ход Конева

Шутки ради, предлагаю возобновить попытки проведения праймериз среди уличных демократов. Вот уж там можно устроить настоящее шоу в стиле западных ралли, с подтанцовкой и боями в твиттере. Я даже поучаствую, если позовёте. Вы же за демократию, так?

Илья Ремесло

Наблюдаю многочисленные, но неумелые набросы "внесистемной оппозиции" на праймериз "Единой России" в Москве. [...]

В отличие от "Единой России", так называемая внесистемная оппозиция реальных праймериз никогда не проводила, а когда пыталась проводить - дело всегда заканчивалось подтасовками и скандалом, как это было с выборами в давно почивший "координационный совет оппозиции" много лет назад. Критикующие праймериз "Единой России" сами почему-то не спешат спросить своих избирателей о доверии.

Вместо этого они, завидуя поддержке партии власти, пытаются дискредитировать демократические процедуры. Одним словом, когда нет ничего своего – ​остается лишь критиковать чужое.

На фоне развернувшихся в последние месяцы беспрецедентных репрессий против оппозиционеров, причем не только "радикальных", но и вполне умеренных, такие посты выглядят откровенно издевательски. Причина такой массированной зачистки, по мнению многих, объясняется прежде всего желанием провластной партии избавиться от любой конкуренции.

Станислав Белковский

Смысл гонений на Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова ясен. Ни один внесистемный оппозиционер - точнее, фигура, воспринимаемая АП РФ в этом качестве - не должен претендовать на место в выборных органах власти. Любого уровня. Даже если этот оппозиционер хотел (бы) баллотироваться (например) в Госдуму при поддержке совершенно системной партии "Яблоко". Если ты не (вполне) разделяешь определённый базовый набор принципов, описанный, в частности, в редакции Конституции РФ от 1 июля 2020 - тебе не место в системной политике. Это называется, по-умному, "механизм исключения несогласных" (основа национального консенсуса).

Аббас Галлямов

В 2019 году власти избавлялись от неугодных кандидатов прямо в ходе кампании. В этом году они решили сделать это ДО того, как кампания начнётся. Цель – ​организовать всё так, чтобы привязка предпринимаемых Кремлем ограничительных шагов к выборам была не столь очевидной. Пусть, дескать, с Гудковым и Пивоваровым разбираются правоохранители, а не избиркомы. У них нервы крепче, чем у Эллы Александровны.

Главная надежда властей – ​на то, что недовольство репрессиями в этом случае не будет напрямую ассоциироваться с выборами и не приведёт к росту протестной явки.

Конкурентов пытаются отстрелить на дальних подступах и всех разом

Вторая задача - минимизировать число информационных поводов. Надо избежать повторения ситуации 2019 года, когда в разгар кампании на избирателя изо дня в день сыпались новости об отказе одному, второму, третьему и так далее оппозиционному кандидату, доводя в конечном итоге этого избирателя до точки кипения. Теперь соперников пытаются снять с дистанции оптом – ​для этого, например, и приняли закон об ограничении избирательных прав сторонников экстремистских организаций. Чтобы вместо нескольких десятков информационных поводов был один.

В общем, в этом сезоне конкурентов пытаются отстрелить на дальних подступах и всех разом. Решили, что отрезать хвост по частям - контрпродуктивно. В принципе, справиться с этой технологией оппозиции будет не очень сложно. Надо просто идти в избиркомы и на голубом глазу подавать документы, а отказы их принять – ​обжаловать. Власти ведь любят отправлять всех в суд, вот пусть с оппозицией и судятся. Тогда, как и в 2019-м, инфополе будет вновь забито новостями об отказах зарегистрировать оппозиционных кандидатов. А уж правомерные эти отказы или нет – ​ избиратель сам решит.

Зато есть шанс увидеть в составе новой Госдумы много новых, но хорошо знакомых лиц. Нет, Юлия Волкова из "Тату" в итоге в списки "ЕР" не прошла, но среди кандидатов, победивших на праймериз – пропагандист с России-24 Евгений Попов и Мария Бутина. Наверняка сохранит за собой депутатское кресло и народная любимица Валентина Терешкова.

Между тем депутат от ЕР Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным "иностранными агентами", проводить в ходе будущих выборов социологические опросы.

Татьяна Становая

Каждый день приходят подобные новости. И каждый раз изумленная публика восклицает: "Когда же это кончится???" Не кончится. Это долгий, непрерывный и уже инерционный процесс. Каждые день будут новые запреты, новые уголовные дела и новые объекты гонений. Это новый режим, за который страна так безропотно и дружно проголосовала в прошлом году. Есть три ключевых фактора, способные повлиять на этот процесс: (1) глубокий как минимум трехлетний финансовый кризис, (2) значительная нормализация отношений с Западом, (3) форс-мажор, который в силу пока непредсказуемых причин развернет страну в сторону либерализации. Все три причины пока имеют вероятность "околонуля".