Власти РФ: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу

Представители российских властей 24 февраля, в четвёртую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, вновь обвинили эту страну в стремлении получить ядерное оружие.

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция якобы работают над вопросами предоставления Украине ядерного оружия. Согласно заявлению службы, опубликованному под заголовком "Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой", речь идёт о скрытой передаче Киеву комплектующих, оборудования и технологий, необходимых для производства или так называемой "грязной" бомбы, или ядерного заряда. Утверждается, что "Лондон и Париж хотят выставить появление у Киева ядерного оружия как результат разработки самих украинцев".

На сообщение отреагировал Совет Федерации, призвав ООН и МАГАТЭ провести расследование. Российские сенаторы направили также обращения в парламенты Франции и Британии.

МИД России заявил, что "любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала" будут восприниматься "как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка" и получат "жёсткий отпор". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей характерной манере написал, что "России при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине", "а в случае необходимости – и по странам-поставщикам". Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на заседании коллегии ФСБ, также говорил о возможной передаче Украине ядерного оружия, сославшись при этом на сообщения СМИ. Путин также сказал, что "противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента". Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что Москва доведёт утверждения СВР до сведения администрации США.

В посольстве Франции в России отвергли утверждения СВР и российских официальных лиц. "Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньём. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос РБК.

В МИД Украины назвали заявления Москвы "неправдой". "Подобные вбросы со стороны РФ - это попытка создать информационную основу для возможного ядерного шантажа", - говорится в заявлении ведомства.

Российские власти не в первый раз обвиняют Украину в стремлении обзавестись ядерным оружием. Одним из обоснований вторжения в феврале 2022 года стали слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых в Москве усмотрели намёк на возвращение ядерного статуса (Зеленский говорил о Будапештском меморандуме, который не гарантировал Украине безопасность, несмотря на её отказ от ядерного оружия). В октябре 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу звонил западным коллегам и утверждал, что Украина хочет устроить провокацию с "грязной бомбой". В июне 2023 года директор СВР Сергей Нарышкин уже заявлял о появлении информации о работах в Украине по созданию "грязной бомбы". Путин в ноябре 2024 года говорил о том, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства поражения", если Украина получит ядерное оружие.

В Киеве всегда отвергали утверждения России. Сами представители российских властей при этом неоднократно высказывались на тему возможных ядерных ударов по Украине или даже странам НАТО, не исключая их в определённых обстоятельствах.