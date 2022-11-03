МАГАТЭ сообщило, что не нашло в Украине следов "грязной бомбы"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в четверг, что не нашло свидетельств создания так называемой "грязной бомбы" на объектах в Украине, которые осмотрели эксперты организации.

Никаких признаков незадекларированной ядерной активности на трёх объектах в Украине не обнаружено, подчёркивают в МАГАТЭ. В этой связи перечислены три предприятия - Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Жёлтых Водах и "Южный машиностроительный завод" имени Макарова в Днепре.

Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории "грязную бомбу". В Москве также утверждали, что впоследствии украинское руководство планировало возложить ответственность за применение такого оружия на Россию.

Киев и страны Запада, оказывающие поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, назвали обвинения Москвы лживыми. Они отмечали, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.

"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной деятельности и материалов", - говорится в распространённом 3 ноября заявлении МАГАТЭ.

Еще до начала нынешней проверки международное агентство заявляло, что ранее регулярно проводило инспекции на украинских предприятиях и никогда не находило там свидетельств несогласованной активности.