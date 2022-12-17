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Следственный комитет не нашёл нарушения закона в словах Красовского об убийстве детей

Следственный комитет России не нашёл состава преступления в словах директора вещания на русском языке государственного канала RT Антона Красовского об убийстве детей. В ведомстве посчитали, что высказывания журналиста не содержат сведений о подготовке или совершении преступления. Ответ на депутатский запрос опубликовал у себя депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

20 октября в эфире авторской программы на RT Красовский предложил убивать русскоязычных украинских детей, если они считают, что Украину оккупирует Россия. "Вот прям топить этих детей, топить, — заявил журналист. — это наш метод... сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением". "У них там каждая изба называется "смерекова хата" (дом из сосны — РС) . И вот прям в эту "смерекову хату" забивать и жечь".

1 ноября Ступин сообщил, что попросил Следственный комитет проверить слова Красовского на наличие призывов к экстремизму и возбуждению вражды. Он отметил, что ждал с запросом рассчитывая, что ведомство само проведёт проверку.

Ответ ему был отправлен больше, чем через месяц руководителем Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрея Стрижова, депутат выложил его в социальные сети 17 декабря.

"Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, не содержится". — говорится в документе. Стрижов сообщил, что обращение депутата перенаправлено в московское управление МВД.

  • После высказываний Красовского главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ведущий отстранён от эфира. Она назвала высказывание "диким и омерзительным". Ведущий дважды публично извинялся, в том числе перед Симоньян и коллегами с RT.

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