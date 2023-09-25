Власти РФ запланировали собрать с экспортёров ₽50 миллиардов в месяц

Правительство России запланировало получать от новых экспортных пошлин около 50 миллиардов рублей в месяц, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на три года. Рост сборов запланирован на фоне принятия бюджета, в котором военные расходы впервые превышают социальные.

Согласно постановлению о новых пошлинах, с октября и как минимум до конца 2024 года в России вводится сбор с экспортной торговли "широким перечнем товаров" в размере 4-7 процентов в зависимости от курса рубля. С объявления о планах ввести новый налог до его утверждения прошли сутки, отмечает "Интерфакс".

Пошлина не затронет экспортёров нефти, газа, зерна и лесоматериалов, крупнейшими плательщиками нового налога станут горнодобывающие компании, экспортёры металлов, угля и удобрений.

По словам замминистра финансов Алексея Сазонова, вывозные пошлины с привязкой к курсу рубля "лишат компании только части непредвиденного прироста выручки в результате ослабления национальной валюты". Бизнес предупреждает, что такие расходы могут привести к сокращению экспорта и инвестиционных программ в индустрии.

Бюджет ближайших трёх лет предусматривает беспрецедентный рост военных расходов, они почти удвоены до 6 процентов ВВП. Впервые в современной истории России военные расходы в проекте бюджета превышают социальные.

Для их обеспечения правительство предусмотрело в проекте увеличение доходов на 9 триллионов рублей, до 35 триллионов. Издание The Bell отмечает, что новая пошлина, даже в случае соблюдения прогнозов, обеспечивает меньше 7 процентов новых доходов. Редакция констатирует, что большую часть остальных денег правительство получит за счёт повышения налогов, прямого или косвенного, и/или ускорения инфляции.