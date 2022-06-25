Власти Ровненской области сообщили о гибели людей при ударе по Сарнам

В Ровненской области, на северо-западе Украины, три человека погибли, четверо – ранены в результате ракетного удара российских войск по городы Сарны. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Виталий Коваль.

По его сведениям, две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры: это станция техобслуживания с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. "По предварительным данным, трое погибших, четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них - в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди, поэтому работы продолжаются. На месте происшествия есть сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям и представители всех силовых структур", – сообщил Коваль в видеообращении в телеграмме. Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно.

Две ракеты ударили по городу вечером 25 июня, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

В ночь на 25 июня территорию Украины, по данным военного командования, "массированно обстреляли" ракетами, выпущенными в том числе с территории Беларуси. В частности, в Житомирской области в результате ракетног удара погиб военный, еще один был ранен. В Львовской области четверо пострадавших.