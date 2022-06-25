Российские военные заявили о полном контроле над Северодонецком

Минобороны России заявило об установлении полного контроля над городом Северодонецк в Луганской области, за который на протяжении нескольких недель велись тяжёлые бои.

Как сказал представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, помимо Северодонецка бойцы так называемой "ЛНР" при поддержке российских войск под командованием генерала Сергея Суровкина полностью заняли город Боровское, а также населённые пункты Вороново и Сиротино. Конашенков утверждает и то, что была "сорвана попытка превратить промышленную зону североднецкого предприятия "Азот" в очаг сопротивления".

До этого в субботу взятие российскими войсками Северодонецка подтвердил глава Луганской области Сергей Гайдай. Он написал в своем телеграм-канале, что солдаты ВСУ вышли из города на заранее подготовленные позиции. Ранее об этом говорил и мэр Северодонецка Александр Стрюк.

Украинский Генштаб накануне сообщил, что никакой информации о перемещении и местонахождении войск он сообщать не будет. Замминистра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала СМИ, которые сообщали о выходе войск: "Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доработать запланированное", - цитирует Маляр "Би-би-си".

В сводке Генштаба ВСУ вечером 25 июня говорится, среди прочего, что после отвода украинских подразделений российские войска закрепляются в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.