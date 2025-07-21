Власти Сирии эвакуируют семьи бедуинов из города Эс-Сувейда

В понедельник сирийские власти эвакуировали семьи бедуинов из населённого преимущественно друзами города Эс-Сувейда после того, как в одноимённой южной провинции Сирии вступил в силу режим прекращения огня, положивший конец ожесточённым столкновениям между местными общинами.

Как передаёт сирийское государственное агентство SANA, эвакуации подлежат около 1 500 человек из бедуинских племён.

Как сообщает из Эс-Сувейды корреспондент AFP, в город вошла колонна автобусов, вскоре покинувшая его с эвакуированными мирными жителями. Среди эвакуированных — женщины и дети. Их направили в приёмные центры в соседнюю провинцию Дараа, а также в Дамаск при содействии Сирийского Красного Полумесяца.

Объявленное в субботу перемирие положило конец вспышке межобщинного насилия, которое, по данным правозащитных организаций, за одну неделю унесло жизни более 1 100 человек. Конфликт начался на фоне многолетнего напряжения в отношениях между друзами и бедуинами, а затем обострился после вмешательства суннитских арабских племён, выступивших на стороне бедуинов. Очевидцы, представители друзских вооружённых формирований и правозащитные организации обвинили правительственные силы Сирии в поддержке бедуинов и жестоких убийствах, включая внесудебные расправы, после их входа в город Эс-Сувейда на прошлой неделе.

"Мы пришли к решению, которое позволит разрядить обстановку, — эвакуировать семьи наших соотечественников из числа бедуинов и племён, находящихся в городе Эс-Сувейда", — заявил начальник службы внутренней безопасности провинции Ахмад Далати в эфире государственного телевидения.

Хотя режим прекращения огня был объявлен в субботу, фактически он вступил в силу лишь в воскресенье — после того как бедуинские и племенные формирования покинули часть города Эс-Сувейда, а вооружённые группы друзов восстановили над ней контроль. Сообщение о перемирии появилось спустя несколько часов после того, как США заявили о достижении договорённости о нём между сирийским правительством и Израилем. На прошлой неделе израильские силы нанесли удары по позициям сирийской армии в Эс-Сувейде и Дамаске. Израиль, где также проживает значительная община друзов, заявил, что действует в их защиту, а также требует полной демилитаризации юга Сирии.

Согласно достигнутому соглашению, правительственным силам Сирии разрешено размещение на территории провинции Эс-Сувейда, но не в её административном центре. В воскресенье в столицу провинции впервые за последние дни прибыл гуманитарный конвой. Город страдает от нехватки продовольствия, медикаментов и топлива, а также сталкивается с перебоями в подаче электроэнергии и воды.