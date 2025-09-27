Власти Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

Сирийские власти объявили о выдаче ордера на арест бывшего президента Башара Асада, свергнутого более девяти месяцев назад. Как сообщил следственный судья Дамаска Тауфик аль-Али, Асад обвиняется в умышленных убийствах и пытках, повлекших гибель людей. Ордер был выдан заочно, поскольку бежавший из Сирии после его свержения Асад с декабря прошлого года скрывается в России.

По данным сирийского государственного агентства SANA, обвинения связаны с жестоким подавлением в провинции Дераа в 2011 году мирных протестов с требованием политических перемен и свободы. Ответом режима стали массовые аресты и насилие, что вскоре вылилось в кровопролитный конфликт, унёсший сотни тысяч жизней и превративший большую часть страны в руины.

Судья аль-Али отметил, что судебное решение позволит сирийским властям обратиться в Интерпол для объявления Асада в международный розыск. По его словам, расследование началось по искам семей погибших или пропавших без вести в ходе репрессий. Правозащитные организации назвали это решение важным шагом на пути к восстановлению справедливости и привлечению к ответственности тех, кто причастен к массовым нарушениям прав человека.

Министерство юстиции Сирии уточнило, что в ордер включены и дополнительные обвинения — в частности, "попытка разжигания гражданской войны". Ведомство подчеркнуло, что дело Асада должно стать символом новой судебной политики страны, ориентированной на законность и защиту прав граждан.

Новое руководство Сирии стремится продемонстрировать готовность к реформам и уважение к международным нормам. В Дамаске рассчитывают, что проведение правовых реформ и расследование преступлений прошлых лет помогут вернуть доверие мирового сообщества и привлечь поддержку для восстановления страны, пережившей годы войны и разрушений.