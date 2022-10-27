Власти Украины после новых обстрелов ужесточают режим экономии энергии

Администрация президента Украины уведомила сограждан, что из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на четверг в стране придется ввести дополнительные меры экономии.

"Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения", - цитирует Русская служба "Би-би-си" замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. Он уточнил, что режим экономии ужесточается в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Украинский поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что из-за серьезных разрушений инфраструктуры после ударов в ночь на 27 октября дефицит мощности в Киеве может составить почти треть от общего потребления. В связи с этим отключения света в столице будут продолжительнее и коснутся большего количества потребителей.

В ночь на четверг обстрелам подверглись Киевская и Запорожская области. О погибших и пострадавших не сообщалось. Было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры; сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать вспыхнувшие пожары в короткие сроки.