МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской сети

Запорожская АЭС вновь подключена к украинской сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех поврежденных линий электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.

На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но электроэнергия по-прежнему требуется для охлаждения реакторов и поддержания необходимых функций. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям. Почти две недели ЗАЭС была отключена от украинской энергосети из-за продолжающихся обстрелов в области.

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало российские власти вывести войска с территории Запорожской АЭС. В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене назвали принятую МАГАТЭ резолюцию "антироссийской".