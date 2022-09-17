МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской сети

Запорожская АЭС вновь подключена к украинской сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех поврежденных линий электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.
На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но электроэнергия по-прежнему требуется для охлаждения реакторов и поддержания необходимых функций. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям. Почти две недели ЗАЭС была отключена от украинской энергосети из-за продолжающихся обстрелов в области.
Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало российские власти вывести войска с территории Запорожской АЭС. В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене назвали принятую МАГАТЭ резолюцию "антироссийской".
- Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений, в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В подготовленном отчёте говорится, что необходимо установить вокруг станции "зону безопасности". МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.