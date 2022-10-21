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В результате обстрелов повреждено до 40% энергоинфраструктуры Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30% до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесённый украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.

По оценкам Галущенко, из-за российских атак на объекты энергетики Украина утратила примерно 4 тысяч мегаватт энергетического потенциала. Однако, подчеркнул министр в комментарии Reuters, своей прямой цели – полностью оставить Украину без тепла и электричества – Россия не добилась. Многие электростанции, затронутые бомбёжками, продолжают работать, пусть и с меньшей эффективностью.

Он упомянул, что Украине, возможно, придётся импортировать часть электроэнергии, и что его ведомство уже ведёт переговоры с иностранными поставщиками.

  • После подрыва Крымского моста 8 октября, который Москва считает украинской диверсией, российская артиллерия начала наносить массированные ракетные удары по территории Украины. В число основных мишеней попали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Львове, Виннице, Житомире, Днепре и их окрестностях. Во многих областях наблюдаются перебои с электроснабжением, власти призывают граждан к режиму максимальной экономии.
  • До инцидента на Крымском мосту российское командование официально заявляло, что наносит удары только по военным целям, но не обстреливает гражданскую инфраструктуру. В последнее время этих заявлений больше не делалось.

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