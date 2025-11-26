Во Франции лидеров "SOS Донбасс" обвиняют в шпионаже в пользу РФ

Во Франции задержали троих представителей пророссийской ассоциации "SOS Донбасс". Об этом сообщили французские СМИ, в частности Le Parisien и France 24. Сообщения подтвердила прокуратура.

По данным французских медиа, задержаны были Анна Н., Венсан П. и Вячеслав П. В сообщениях на сайте объединения указано, что основательницей организации является Анна Новикова, а нынешним президентом – Венсан Перфетти. Вячеслава П. медиа называют членом организации. Сообщается, что Новикова имеет гражданство Франции и России, Перфетти - гражданин Франции, третий подозреваемый имеет гражданство Украины.

Новиковой и Перфетти были задержаны на 96 часов, после чего им предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, деятельности по сбору информации в интересах иностранного государства и создании преступного сообщества с целью совершения преступления. Оба отправлены под стражу. Вячеслава П. обвиняют в порче общественного имущества и участии в преступном сообществе. Его задержали после того, как он расклеил пророссийские плакаты на Триумфальной арке в сентябре 2025 года. Арестовывать его не стали.

По данным France 24, за Новиковой французская контрразведка следила по крайней мере с начала года. Задержания, по данным Le Parisien, проходили в рамках расследования деятельности "SOS Донбасс". На сайте ассоциации говорится, что объединение "информирует и мобилизует людей, чтобы помочь жителям Донбасса", в частности, проводит сбор пожертвований для оказания гуманитарной помощи для жителей подконтрольной России части украинского Донбасса.

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции считает, что гуманитарные конвои и кампании по сбору средств могли быть прикрытием для шпионской деятельности в интересах России, сообщает "Настоящее Время". Следствие считает, что руководители организации были завербованы российскими спецслужбами. РБК отмечает, что Анна Новикова сотрудничала с российским государственным агентством РИА Новости в качестве внештатного стрингера.

Задержанные отрицают обвинения.