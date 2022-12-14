Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

В ночь со среды на четверг после окончания футбольного матча между командами Франции и Марокко в Париже футбольные фанаты устроили массовые беспорядки. Марокко до 1956 года была французской колонией, и во Франции проживает множество выходцев из этой страны. После того, как вечером в среду на чемпионате мира в Катаре французы обыграли марокканцев, болельщики французской сборной вышли на улицы Парижа, чтобы отпраздновать победу, а болельщики марокканской - чтобы выразить свои чувства из-за поражения.

Между группами болельщиков начались стычки. Владельцы магазинов в центре Парижа заранее знали, что независимо от исхода матча в среду будут стычки фанатов, и закрыли свои бизнесы, а витрины защитили бронешторами. Тем не менее к главному проспекту в центре Парижа - Елисейским полям - стянуты сотни машин полиции, а в целом во Франции привлечены к сверхурочной работе около 10 тыс. полицейских. Фанаты обеих сборных жгут пиротехнику и устраивают драки. Сообщения о беспорядках поступают также из окрестностей Парижа, из Ниццы и Брюсселя.

Сборная Франции вечером в среду победила марокканскую команду со счётом 2:0. Таким образом, она выходит в финал, где 18 декабря сыграет со сборной Аргентины. Марокканская сборная 17 декабря сразится с командой Португалии за третье место в чемпионате мира. Это первый случай, когда африканская страна добилась таких высот в футболе.